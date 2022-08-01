Бухарест, 1 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о проведении «спецоперации» по истреблению бакланов на черноморском побережье, а также на берегах рек и озер на всей территории страны. Об этом 1 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Баклан

Согласно официальной информации, инициатором программы стал министр сельского хозяйства страны Петрэ Дэа.

«В Румынии бакланы едят больше рыбы, чем сами румыны, — резюмировал, в частности, он. — Этого больше не будет, мы наняли профессиональных охотников, которые избавят нас от таких птиц».

Независимые эксперты уже подвергли критике заявления Дэа.

Напомним, ранее действующий глава Минсельхоза Румынии неоднократно призывал «сократить популяцию ряда пернатых» в стране.