Париж, , 09:58 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в департаменте Гар во Франции, уничтожил 370 гектаров леса, передает BFM TV.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

На месте работают 530 пожарных. Огонь удалось потушить, но многие горячие точки все еще активны. Семь пожарных получили ранения, в основном в коммуне Обе.

«Есть два сельскохозяйственных сарая, которые сгорели, передвижной дом и два жилых дома, которые сильно пострадали от дыма и которые больше не пригодны для проживания», — сообщил Эрик Агринье, подполковник пожарной службы департамента Гар.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции Météo-France объявила в пяти департаментах на юге страны оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.

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