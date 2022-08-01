Париж, 1 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в департаменте Гар во Франции, уничтожил 370 гектаров леса, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

На месте работают 530 пожарных. Огонь удалось потушить, но многие горячие точки все еще активны. Семь пожарных получили ранения, в основном в коммуне Обе.

«Есть два сельскохозяйственных сарая, которые сгорели, передвижной дом и два жилых дома, которые сильно пострадали от дыма и которые больше не пригодны для проживания», — сообщил Эрик Агринье, подполковник пожарной службы департамента Гар.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции Météo-France объявила в пяти департаментах на юге страны оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.