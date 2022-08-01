Уфа, 1 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Дожди и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гроза

Сообщается, что днем 1 августа в регионе ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы. Воздух может прогреться до +27°С.

Отмечается, что 2 августа в республике также ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до +10°, днем может потеплеть до +25°С.

3 августа в Башкирии также могут пройти дожди, грозы. Температура воздуха ночью в северных и горных районах может понизиться до +6°С, днем столбик термометра может подняться до отметки +27°С.