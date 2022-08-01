Орел, , 09:52 — REGNUM Двое сотрудников полиции предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и в превышении должностных полномочий в Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин. Преступления были выявлены и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

Обвиняемыми по делу проходят заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району — начальник следственного отдела и подчиненный ему следователь. Как полагает следствие, в сентябре 2020 года заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району, зная о том, что прием экзаменов в УГИБДД УМВД России по Орловской области не входит в его должностные полномочия, пообещал двоим жителям Орла помочь сдать экзамен на водительские права. От каждого из них он получил по 15 тысяч рублей, деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Также, согласно материалам уголовного дела, замначальника отдела полиции и подчинённый ему следователь незаконно переквалифицировали действия обвиняемого по уголовному делу по факту незаконного оборота этилового спирта в особо крупном размере, которое находилось в производстве следственного отдела ОМВД России по Орловскому району. Они занизили стоимость изъятого у обвиняемого по делу этилового спирта и предъявили ему обвинение в совершении менее тяжкого преступления. После этого, чтобы повысить показатели служебной деятельности, они незаконно направили в суд постановление о возбуждении ходатайства о прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Впрочем, дело суд вернул, и его расследованием занялись уже следователи следственного управления СКР.

В настоящее время по результатам расследования уголовное дело в отношении полицейских с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.