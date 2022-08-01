Новокузнецк, Кемеровская область, 1 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Новокузнецке возобновляется традиция масштабного празднования Дня ВДВ. Об этом сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

Так, 2 августа новокузнецкие десантники пройдут маршем по центру города.

«На время мероприятий 2 августа с 10:00 до 13:00 (время местное) будет прекращено движение транспорта по нескольким улицам», — рассказали в управлении по транспорту и связи администрации города.

Кроме того предусмотрен ряд временных изменений в схемах маршрутов городского общественного транспорта.