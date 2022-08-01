Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM Экс-министр здравоохранения Ростовской области, по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог Татьяна Быковская дала прогноз по коронавирусу на осень 2022 года.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору: клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

«Положение с ковидом сегодня везде примерно одинаковое. Нужно помнить, что он [коронавирус] никуда не делся и придёт как грипп в осеннюю волну, без всяких вопросов, хотим мы этого или не хотим. <…> Вирус, когда он появился, уже никуда не денется в принципе», — цитирует Быковскую портал 161.ru.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с начала пандемии зарегистрировано около 382 тыс. случаев заражения коронавирусом, вылечились почти 370 тыс. ковид-пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли порядка 11 тыс. человек.