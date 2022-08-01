Донецк, 1 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — н. п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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