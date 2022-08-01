Мадрид, 1 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Страны Европейского союза на фоне поставок газа в ЕС должны подготовиться к худшей ситуации. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Она подчеркнула, что страны Евросоюза должны оставаться едиными пед лицом энергетического кризиса, единственным ответственным за который фон дер Ляйен назвала Москву.

«Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», — подчеркнула глава ЕК.

Она упомянула страны, которые в силу определённых причин сильнее зависимы от российского газа.

«Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении», — указала политик, добавив, что проблемы «с поставками в любую из этих стран — это потрясение для Европы в целом».

При этом фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз уже достиг рекордных объёмов поставок сжиженного природного газа из США, также увеличиваются объёмы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель газеты Le Figaro Изабель Лассер, заявила, что Россия не пострадает от сокращения поставок газа, а вот Европейский союз из-за постоянных угроз ввести эмбарго на газ из России, которые так и не были реализованы, попал в собственную ловушку.

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