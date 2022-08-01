Ульяновск, , 09:46 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска после судебного иска убраны опасные объекты в месте массового отдыха — в муниципальном автономном учреждении культуры парк «Прибрежный» на проспекте Генерала Тюленева. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Арматура монолитной конструкции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка проводилась в связи с обращением в больницу мальчика, который 14 февраля 2022 года повредил коленный сустав в парке «Прибрежный». По данным надзорного ведомства, причиной стала часть арматуры, скрытая под снегом.

Правоохранители вышли в суд с иском, так как сочли, что руководство учреждения не принимало мер к надлежащему исполнению обязанности по содержанию территории.

В надзорном ведомстве отмечают, что после прокурорского вмешательства администрация парка выплатила матери пострадавшего ребёнка моральный ущерб, после обследования территории опасные объекты были убраны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2022 года в Мелекесском районе Ульяновской области семилетний мальчик во время игры оказался под снегом и задохнулся. По неофициальной информации, ребёнок строил снежный тоннель, который мог обрушиться на него.

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