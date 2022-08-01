Москва, 1 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Мариуполь готовят к осенне-зимнему периоду в расчёте на 212 тыс. жителей. К 2025 году в городе должно проживать уже 350 тыс. человек, сообщил 1 августа в интервью телеканалу РБК российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

До начала российской спецоперации на Украине в Мариуполе жило около 380 тыс. человек. Люди, покинувшие город, отправились на Украину или в Россию, кто-то остался в ДНР, отметил он.

«Поэтому в этом году мы видим задачу обеспечения 212 тысяч, к 2025 году мы видим уже 350 тысяч», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что к 2030 году вся городская инфраструктура должна быть рассчитана на 450 тыс. человек, а к 2035 году — на полмиллиона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Хуснуллин представил президенту России Владимиру Путину план по восстановлению Мариуполя на ближайшие три года. Глава государства поручил обеспечить жителям Донбасса нормальные условия к зимнему периоду.

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