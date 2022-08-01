Москва, , 09:44 — REGNUM Уже в сентябре 2022 года будут сданы первые жилые дома и больницы в Мариуполе, который ранее был освобождён от киевских боевиков. Об этом 1 августа заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первые дома мы уже в сентябре сдаем. Будут сданы первые больницы, построим центр МЧС», — сказал он в интервью РБК.

Кроме того, вице-премьер РФ уточнил, что на данный момент российские строители уже переложили большое количество коммуникаций и добавил, что в освобождённом городе ведут активные работы энергетики, а также идёт замена водоводов и котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком.