Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве участники программы реновации, которые заключат договоры на получение равнозначных квартир, в августе 2022 года, смогут получать технические паспорта квартир бесплатно, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект будет действовать на протяжении всего месяца в пилотном режиме. Обычно участники программы реновации, которые хотят получить технический паспорт новой квартиры, должны платно заказывать его в МосгорБТИ.

В августе участники программы реновации, которые оформят договоры на новое жилье, получат технические паспорта квартир бесплатно. В техпаспорте приводятся характеристики жилья, в том числе его план, площадь и сведения о доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации на месте снесенных старых пятиэтажек построят более 500 тыс. кв. метров жилья.

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