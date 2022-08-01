Сеул, 1 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. 4 августа спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретится со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Согласно опубликованным данным, в ходе встречи стороны обсудят региональную безопасность, экономическое сотрудничество и другие вопросы.

Сообщается, что после встречи представители двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

Визит в Южную Корею является частью турне Пелоси по странам Азии. Основной целью турне заявлено желание «подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе».