Москва, 1 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Первые жилые дома и больницы будут сданы в Мариуполе уже в сентябре, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Он рассказал, что уже переложено большое количество коммуникаций, активно работают энергетики, заменяются водоводы и котельные.

«Первые дома мы уже в сентябре сдаём. Будут сданы первые больницы, построим центр МЧС», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, мариупольский завод «Азовсталь», по словам Хуснуллина, может стать технопарком «с элементами благоустройства».

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