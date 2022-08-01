Париж, 1 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в официальную резиденцию форт Брегансон, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президентская чета берет «перерыв», но глава государства намерен продолжить следить за важными делами. Эммануэль Макрон, в частности, будет работать надо подготовкой «плана трезвости», которого хотела премьер-министр страны Элизабет Борн.

Окружение президента уточняет, что Брегансон — это место работы, с возможностью организации там видеоконференций.

Ожидается, что 17 августа Эммануэль Макрон по традиции примет участие в праздновании высадки союзников в Борм-ле-Мимоза.