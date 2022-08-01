Белгород, 1 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. После масштабной реконструкции 5 августа откроется музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Об этом 1 августа в социальных сетях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей-диорама «Курская битва»

Глава региона пригласил жителей города, области и других гостей на открытие музея.

«Приглашаю всех посмотреть на то, как она заиграла новыми красками. Много было сил и времени вложено, чтобы порадовать вас. Надеюсь, вам понравится», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на капитальный ремонт и переоснащение диорамы власти выделили 97 млн рублей.