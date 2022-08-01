Новосибирск, 1 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Новосибирцы стали чаще летать в качестве туристов в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в Aviasales.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Так, доля поездок из Новосибирска в Москву летом 2022 года составила 33% от общего числа по России (годом ранее — 30%), в Сочи — 16% (10%), в Санкт-Петербург — 22% (15%).

Отмечается, что средний чек на поездки из Новосибирска в Сочи вырос на 41% к среднему чеку прошлого года, в Москву и Санкт-Петербург остался в среднем на том же уровне.