Чертковский район, Ростовская область, , 09:40 — REGNUM В результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 31 июля пострадали две женщины и ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожная авария случилась около 18:20 мск в Чертковском районе. На 804-м килоемтре автодороги водитель Great Wall, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Mercury, который по инерции столкнулся с попутным MAN в составе полуприцепа Kogel.

В результате ДТП пострадали пассажиры Great Wall, в том числе мальчик 2017 года рождения, а также пассажирка Mercury.

Полиция выясняет все детали случившегося.