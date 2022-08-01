Кишинёв, , 09:38 — REGNUM Доступ в аэропорт Кишинёва с 1 августа разрешается только сотрудникам аэропорта и лицам «участвующими в транспортном сообщении». Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

Аэропорт Кишинева Airport.md

«Въезд в Аэропорт будет разрешён на основании билета и проездного документа, контроль за которыми будут осуществлять представители администрации аэропорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая проверка багажа будет на входе в аэропорт. В полиции призывают пассажиров прибывать заранее. Кроме того, сообщается, что на территории аэропорта разграничат потоки прибывающих и улетающих пассажиров.

Напомним, в последнее время участились случаи ложных сообщений о «минировании» аэропорта Кишинёва. Только в июле было 17 случаев телефонного терроризма в отношении этой воздушной гавани.

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