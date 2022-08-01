Лондон, 1 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Великобритании решение о том, кто возглавит Консервативную партию и займет кресло премьер-министра, смещается из парламента к рядовым членам партии. В ближайшее время бюллетени для голосования должны попасть в почтовые ящики 150 000 членов партии, а финалисты кандидатской гонки — министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак — сойдутся в очередных теледебатах вечером 4 июля, сообщает газета Financial Times.

Tom Witham Лиз Трасс

Опросы показывают, что среди рядовых тори Трасс опережает соперника, в отличие от членов парламента, отдавших предпочтение Сунаку. У Сунака мало времени, чтобы сократить разрыв с Трасс, поскольку большинство членов партии будут голосовать сразу же после получения бюллетеней.

Кто бы ни одержал победу в гонке за лидерство, он унаследует волну недовольства. В стране проходят забастовки тысяч работников различных отраслей от железнодорожников и докеров до адвокатов.