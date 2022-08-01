Ульяново, Калужская область, , 10:43 — REGNUM В Калуге эксперты-криминалисты по найденным фрагментам смогли восстановить имена двух солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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В экспертно-криминалистический центр обратились поисковики областного отряда управления МВД «Русь» с просьбой восстановить первоначальное содержание вкладыша солдатского медальона и фрагмента записки, обнаруженных в мае 2022 года на территории Ульяновского района Калужской области. На вкладыше медальона удалось частично восстановить первоначальное содержание рукописных записей — обрывки слов, несколько цифр индекса, номер батальона, начальные буквы имени и полностью фамилию–Андреев. Содержание солдатской записки, которую в ходе поисковых работ обнаружили представители поискового общественного объединения «Память», эксперту удалось восстановить полностью. Она принадлежала уроженцу города Андижан 1 Узбекской ССР, Андрееву Виктору Степановичу. Выяснилось, что погибшие бойцы были однофамильцами. В настоящее время представителями поисковых отрядов проводится работа по поиску родственников Виктора Андреева, а также работа с архивными документами для установления более подробной информации о втором бойце по фамилии Андреев.

Ежегодно в России проходит акция «Вахта памяти» — начиная с ранней весны и до поздней осени, участники поисковых отрядов проводят кропотливую работу по поиску и идентификации останков пропавших без вести солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

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