Монгун-Тайгинский район, Тыва, 1 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Туве около 16 часов по местному времени 31 июля зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр сейсмособытия располагаелся в 14 км к северо-востоку от села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района на глубине 15 км. При этом местные жители колебаний не почувствовали, по крайней мере, звонков в спасательные службы не поступало.

«Обследовано 3 СЗО (социально-значимые объекты). Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.