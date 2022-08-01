Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей области с Днём образования региона. Об этом 1 августа губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Регион в этом году отмечает юбилей — 95 лет со дня образования. Именно 1 августа 1927 года на карте появился новый субъект.

«В этот праздничный, знаменательный для региона день хочу поблагодарить каждого за большой личный вклад в развитие Ленинградской земли, пожелать каждому и всем нам вместе ― здоровья, добра, процветания и мирного неба!» — заявил Дрозденко.

Отметим, что мероприятия ко Дню образования области пройдут в субботу, 6 августа, в Сосновому Бору. Сначала пройдёт шествие и представление муниципальных образований. Затем праздничный концерт пройдёт днём, и ещё один — вечером, в 21:00. Завершит празднование пиротехническое шоу.