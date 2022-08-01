Бухарест, , 09:36 — REGNUM В районе крупнейшего регионального черноморского курорта Эфория на юге Румынии была обнаружена морская мина. Об этом 1 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, указанный плавучий предмет имеет украинскую маркировку.

Предполагается, что мина была сорвана с креплений у берегов Украины и отнесена в румынские территориальные воды в результате сильного шторма.

Согласно официальной информации, опасный объект вывезен в безопасную зону и уничтожен силами саперных подразделений ВМС Румынии.