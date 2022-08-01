Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM В Екатеринбурге под суд отдан гражданин, обвиняемый в разбойном нападении на женщину. Преступление было совершено ночью 27 марта, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд

По данным следователей, на улице Одинарка гражданин, скрыв своё лицо медицинской маской, ударил женщину бутылкой по голове и похитил из сумки жертвы три тысячи рублей. В результате нападения гражданка получила травмы, опасные для жизни.

Преступление вызвало широкий резонанс. Налётчику грозит до 15 лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.