Мурманск, 1 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Мурманской области в 60 км от берега в акватории Баренцева моря человек упал за борт промыслового судна, сообщили 1 августа в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

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«Первого августа в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области от Мурманского морского спасательно-координационного центра, ответственного за координацию и проведение поисково-спасательных работ, поступила информация, что с судна, находящегося на промысле в Баренцевом море, в 60 км от берега за борт упал человек. Начаты поисковые работы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что поиски в течение ночи результатов не дали. В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия. Определяется новое место поиска.