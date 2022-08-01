Южно-Сахалинск, , 09:34 — REGNUM Малый рыболовный сейнер, выброшенный на мель на Сахалине из-за шторма, решено распилить на части. Об этом сообщает 1 августа «Сахалин. Инфо».

Рыболовецкий сейнер в ремонтном доке Светлана Иванова © ИА REGNUM

Из-за сильного шторма в Анивском заливе судно оказалось на мели возле села Новиково. Пострадавших нет.

Снимать сейнер с мели не будут, рассказал врио начальника управления ГОЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов. Владелец судна намерен распилить его и вывезти частями.

Капитан сейнера направился в Невельск, в порт приписки. Механик и матрос остались охранять судно. Топливо с сейнера слили и выставили вокруг ограждающие боны.

Читайте также: На Сахалине рыболовное судно выбросило штормом на берег