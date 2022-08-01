Южно-Сахалинск, 1 августа 2022, 09:34 — REGNUM Малый рыболовный сейнер, выброшенный на мель на Сахалине из-за шторма, решено распилить на части. Об этом сообщает 1 августа «Сахалин. Инфо».
Из-за сильного шторма в Анивском заливе судно оказалось на мели возле села Новиково. Пострадавших нет.
Снимать сейнер с мели не будут, рассказал врио начальника управления ГОЧС администрации Корсаковского района Константин Максимов. Владелец судна намерен распилить его и вывезти частями.
Капитан сейнера направился в Невельск, в порт приписки. Механик и матрос остались охранять судно. Топливо с сейнера слили и выставили вокруг ограждающие боны.
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