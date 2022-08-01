Якутск, 1 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Мэр Якутска Евгений Григорьев ищет хозяев беспризорных лошадей, которых отловили в городе и вынуждены теперь содержать на бюджетные деньги. Глава города поручил увеличить затраты на уход за животными, сообщил он 1 августа в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

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«На сегодняшний день на «штрафстоянке» содержатся более 60 лошадей, вывезенных из города. Хозяева должны понимать, что самовыгул в черте города — это нарушение правил благоустройства и вопросы безопасности горожан», — отметил Евгений Григорьев.

Он подчеркнул, что содержать лошадей трудно. Горожане обсуждают заявления мэра в соцсетях и делятся на тех, кто не доволен лошадиным навозом на улицах города и тех, кто считает гуляющих по Якутску лошадей изюминкой столицы северной республики.

Как сообщало ИА REGNUM, решение отлавливать и передавать хозяевам безнадзорных лошадей было принято в мэрии Якутска в январе 2022 года. С владельцев животных намерены взимать плату за их содержание и перевозку.