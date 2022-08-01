Москва, 1 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе Следственного комитета России. Дело возбудило Главное военное следственное управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Предварительно установлено, что около 06:00 31 июля на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате происшествия ранения получили шесть человек, все они были госпитализированы. Также взрывом частично повреждена стена здания, окна, повреждён фасад.

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Севастополя с 31 июля введён жёлтый уровень террористической опасности. После происшествия в городе отменили праздничные мероприятия ко Дню Военно-Морского Флота.