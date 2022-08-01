Певек, Чукотский АО, , 10:50 — REGNUM В рамках проекта «Чистая Арктика» на Чукотке 29 и 30 июля прошла масштабная уборка территории города в Певеке. Очистка от мусора проводилась у косы залива, вокруг Чаунской ТЭЦ и у спортзала «Орбита». За два дня было вывезено 12 самосвалов мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«На помощь пришла тяжелая техника, и мы смогли убрать крупные объекты, которые волонтерам раньше были не доступны. За два дня с косы залива убрали 4 самосвала мусора, а с «Орбиты» вывезли более 41 тонны металлолома и 8 самосвалов мусора», — сообщил глава Чукотки Роман Копин в своем Telegram-канале.

В акции по сбору мусора приняли участие более 80 человек. С начала проекта в нём приняли участие более 300 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» территорию на сопке Михаила в Анадыре очистили от мусора. На субботник 22 июля вышли чиновники. Всего активисты собрали 3,5 тонны мусора — в основном металл, который отправят на переработку во Владивосток.

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