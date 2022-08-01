Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Циклон Frieda подойдет к Санкт-Петербургу во второй половине дня 1 августа и принесет с собой сильный дождь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, весна

По его словам, в течение первого дня августа в Петербурге будет тепло. Циклон Frieda, который 31 июля прошел через Калининград, стремится добраться до Санкт-Петербурга и в ночь на 2 августа пройдет через Финский залив.

«В связи с этим, ночью во вторник в городе ожидается сильный дождь, а днем будет немного прохладнее, так как усилится западный ветер. Но лето продолжается, с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ждем до +23…+28 градусов», — отметил синоптик.

Как уточняется в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 1 августа будет дуть юго-восточный, восточный умеренный ветер. Температура воздуха днём поднимется до +21…+23 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.