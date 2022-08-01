Москва, , 09:29 — REGNUM Проведение международных соревнований без российских спортсменов является абсурдом. Об этом 1 августа заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Этери Тутберидзе [kremlin

«Я многое понимаю, но не принимаю отстранения наших спортсменов, детей от международных соревнований», — написала Тутберидзе.

По её словам, не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие российских спортсменов, это абсурд.

Она добавила, что считает это ужасающей ошибкой группы людей, которые оказались у рычагов принятия решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тутберидзе опровергла информацию о своём желании тренировать в США.

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