Тутберидзе назвала абсурдом проведение турниров без российских спортсменов
Москва, 1 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Проведение международных соревнований без российских спортсменов является абсурдом. Об этом 1 августа заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Я многое понимаю, но не принимаю отстранения наших спортсменов, детей от международных соревнований», — написала Тутберидзе.
По её словам, не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие российских спортсменов, это абсурд.
Она добавила, что считает это ужасающей ошибкой группы людей, которые оказались у рычагов принятия решений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тутберидзе опровергла информацию о своём желании тренировать в США.
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