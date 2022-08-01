Новосибирск, , 09:29 — REGNUM В Новосибирской области на конец июля подано 19 617 заявок на догазификацию. Об этом на оперативном совещании у губернатора 1 августа сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Газификация Nso.ru

«Прошу обратить внимание глав муниципалитетов на необходимость активизации работы по подворовому обходу во всех муниципальных образованиях», − сказал он.

Отметим, что до 2025 года в Новосибирской области к газораспределительной системе планируется дополнительно присоединить 60 тысяч домов.