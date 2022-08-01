Херсон, 1 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Переправу через Днепр у Антоновского моста в Херсоне, который был ранее закрыт из-за обстрелов со стороны киевских боевиков, организовали военные Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Уточняется, что люди, а также личный мото- и автотранспорт перевозятся через Днепр на понтонном пароме, управление и организацию движения которого осуществляют российские силовики.

При этом ранее движение по Антоновскому мосту через Днепр было закрыто из-за повреждения пролетов после обстрела со стороны вооружённых киевских формирований до момента устранения угрозы таких обстрелов этого объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.