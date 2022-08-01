Донецк, 1 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 1 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Атака зафиксирована в 8:05. ВСУ нанесли удар из миномёта с позиций в городе Красногоровка. По Петровскому району Донецка выпущено 15 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский.