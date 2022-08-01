Пенза, , 10:03 — REGNUM В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности, который был введен с целью предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Симонов.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

В документе говорится, что режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 31 августа включительно.

Других изменений не вносилось, самоизоляция и масочный режим отменены.

ИА REGNUM напоминает, в начале июля в Пензенской области отменяется усиленный режим дезинфекции.

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