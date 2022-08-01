Элиста, 1 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 13 человек, выписаны с выздоровлением четыре ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 1 августа.

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Лечение в инфекционном стационаре, развёрнутом на базе Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи в Элисте, получают 43 пациента с COVID-19. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 52 440 носителей коронавируса, вылечились 51 070 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.