Москва, 1 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Российскиё учёные научились более эффективно оценивать надёжность доставки генов в живые клетки, в том числе с целью лечения болезней. Новый метод был разработан сотрудниками Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича (ИБМХ, Москва). Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Journal of Electroanalytical Chemistry.

Joseph Elsbernd Клетки

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«Разработанный подход для оценки трансфекции ДНК основан на высокочувствительном сравнительном анализе электрохимических профилей контрольных и трансфицированных клеток», — пояснила научный сотрудник лаборатории биоэлектрохимии ИБМХ Любовь Агафонова.

Отмечается, что новый метод позволяет в восемь раз эффективнее оценивать результаты трансфекции, чем при применяемой в настоящее время так называемой проточной цитометрии. Кроме того, новый метод не требует дополнительных реагентов, пишет РИА Новости.

Как сообщили в министерстве науки и высшего образования России, новый способ был успешно опробован на раковых клетках молочной железы человека, клетках фибробластов человека и нормальных лимфоцитах человека. В дальнейшем ученые ИБМХ планируют применить электрохимический подход к анализу других типов клеток.

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