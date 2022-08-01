Чебоксары, 1 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В столице Чувашии приобретают новый аттракцион для парка Лакреевский лес стоимостью более 7,5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Аттракцион

Заказчиком в Чебоксарах выступает муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес». Речь идёт о поставке аттракциона «Дискавери», рассчитанного на 12 мест и с углом подъёма до 75 градусов.

Начальная цена определена в размере 7 503 000 рублей.

29 июля опубликован протокол закупки у единственного поставщика, которым является индивидуальный предприниматель из Ивановской области. Срок исполнения договора — до 31 декабря 2023 года.