Сеул, , 09:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль направит специальную делегацию на инаугурацию нового президента Колумбии Густаво Петро, которая состоится 7 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, делегацию возглавит депутат Национального собрания (парламента) от правящей партии «Сила народа» Пак Док Хым.

Сообщается, что представители делегации встретятся с новым президентом Колумбии и передадут ему личное послание Юн Сок Ёля, в котором выражена надежда на расширение и углубление двусторонних отношений в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений.

В администрации подчеркнули, что Колумбия — единственная страна в Латинской Америке, которая принимала участие в Корейской войне на стороне Сеула.

В ходе зарубежной поездки представители южнокорейской делегации проведут встречи с представителями Сената и советов Колумбии, южнокорейскими соотечественниками, а также возложат цветы к Мемориалу ветеранов Корейской войны.