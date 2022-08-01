Сеул, 1 августа, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль направит специальную делегацию на инаугурацию нового президента Колумбии Густаво Петро, которая состоится 7 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Согласно опубликованным данным, делегацию возглавит депутат Национального собрания (парламента) от правящей партии «Сила народа» Пак Док Хым.

Сообщается, что представители делегации встретятся с новым президентом Колумбии и передадут ему личное послание Юн Сок Ёля, в котором выражена надежда на расширение и углубление двусторонних отношений в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений.

В администрации подчеркнули, что Колумбия — единственная страна в Латинской Америке, которая принимала участие в Корейской войне на стороне Сеула.

В ходе зарубежной поездки представители южнокорейской делегации проведут встречи с представителями Сената и советов Колумбии, южнокорейскими соотечественниками, а также возложат цветы к Мемориалу ветеранов Корейской войны.