Севастополь, , 09:23 — REGNUM В Севастопольский государственный университет в 2022 году зачислены 17 человек, имеющие особые права, в том числе — дети участников специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как пояснили в вузе, абитуриенты из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также с Украины, в том числе имеющие гражданство Российской Федерации, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах установленной правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правда, точное число таких лиц, подавших документы на поступление, в вузе не назвали.

Что касается детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, которые принимают участие в специальной военной операции, в том числе погибших или получивших ранение при исполнении служебных обязанностей, то они также принимаются по специальной квоте.

« 30 июля вышел приказ о зачислении лиц, имеющих особые права, куда вошли дети участников СВО, было зачислено 17 человек. Среди направлений, куда были зачислены поступающие, представлены различные направления подготовки СевГУ, как гуманитарные так и технические: архитектура, информационная безопасность, юриспруденция, информационные технологии, психология служебной деятельности и другие», — пояснили в пресс-службе.

Сколько детей участников СВО направили заявления на поступление и сколько таких абитуриентов стали студентами, в вузе также не назвали.

По данным СевГУ, в целом абитуриенты из Донбасса и дети участников СВО выбирают те же направления, которые популярны и у других абитуриентов. В этом году в числе направлений, пользующихся спросом у поступающих, — государственное и муниципальное управление, юриспруденция, наблюдается повышенный интерес к социологии, рекламе и связям с общественностью, кораблестроению.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский государственный университет в 2022 году получил заявления на поступления от около 50 абитуриентов из Донбасса и Украины и около 30 — от детей участников СВО.