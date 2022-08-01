1 августа 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге открыли новую развязку в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Торжественная церемония состоялась 1 августа утром.

На открытие дороги прибыл глава города Алексей Орлов. Рабочие убрали ограждения, и движение началось.

Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м.

Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дорожное покрытие Алексей Колчин © ИА REGNUM Дорожная разметка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осматривает новый участок дороги Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дорожный ремонтник Алексей Колчин © ИА REGNUM

Снятие перекрытия Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Снятие перекрытия перед началом движения по новой дороге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Запуск движения по новой дороге. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Запуск движения. Открытие сквоздного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM