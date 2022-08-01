Алексей Колчин,
1 августа 2022, 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге открыли новую развязку в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Торжественная церемония состоялась 1 августа утром.
На открытие дороги прибыл глава города Алексей Орлов. Рабочие убрали ограждения, и движение началось.
Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м.
Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ремонт вёлся в два этапа. Первый — летом 2021 года, а второй уже в 2022-м. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Строительство новой развязки в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дорожное покрытие
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дорожная разметка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осматривает новый участок дороги
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дорожный ремонтник
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снятие перекрытия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снятие перекрытия перед началом движения по новой дороге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Запуск движения по новой дороге. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Запуск движения. Открытие сквоздного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие сквозного проезда в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дорожная развязка с новым участком дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Новая развязка в районе улицы Луганской и Объездной дороги. Екатеринбург
Алексей Колчин © ИА REGNUM