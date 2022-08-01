Донецк, 1 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский. Об этом 1 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:05 с позиций в Зайцево Северное ВСУ открыли огонь по посёлку Гольмовский, выпустив пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк из «Града» и артиллерии.