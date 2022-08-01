Азовский район, Ростовская область, 1 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» днём 31 июля случилось смертельное ДТП, унёсшее жизни двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария с участием трёх автомобилей произошла в Азовском районе. На 1097-м километре автодороги М-4 житель Москвы, управляя Kia Sportage, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди Kia Rio, за рулём которого находился житель Санкт-Петербурга. От удара внедорожник отбросило на правую полосу, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗон Next под управлением жителя Краснодарского края.

В результате ДТП на месте погиб водитель Kia Sportage, в больнице скончался его пассажир. Ещё одну пассажирку внедорожника доставили в лечебное учреждение для обследования.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.