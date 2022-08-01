Новосибирск, , 09:21 — REGNUM В Новосибирской области за неделю объём вакцинации от коронавируса увеличился вдвое. Об этом на оперативном совещании 1 августа сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За неделю первым компонентом вакцинировано более 15 тысяч человек — практически вдвое больше, чем за предшествующую неделю, — сказал Щербатов. — Второй компонент вакцины получили 6159 человек, что на 2 тысячи человек больше, чем за предыдущую неделю».

При этом удельный вес положительных результатов тестов на коронавирус за неделю возрос с 2% до 5%.