Уфа, 1 августа 2022, 09:25 — REGNUM Цена квартир в новостройках Башкирии выросла за минувшие полгода на 21,9%. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Башстата.
Сообщается, что во втором квартале 2022 года цена одного квадратного метра в новостройках в среднем составляет 103,3 тысячи рублей.
Отмечается, что в регионе также подорожало жилье на вторичном рынке (на 9,7%). Так, один квадратный метр такого жилья стоит 81,9 тысяч рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что объёмы ввода жилья в Башкирии за полгода выросли на 11%.