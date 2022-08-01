Уфа, 1 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Цена квартир в новостройках Башкирии выросла за минувшие полгода на 21,9%. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Башстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Сообщается, что во втором квартале 2022 года цена одного квадратного метра в новостройках в среднем составляет 103,3 тысячи рублей.

Отмечается, что в регионе также подорожало жилье на вторичном рынке (на 9,7%). Так, один квадратный метр такого жилья стоит 81,9 тысяч рублей.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что объёмы ввода жилья в Башкирии за полгода выросли на 11%.